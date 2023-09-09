Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Глава государства призвал россиян проявить ответственную гражданскую позицию и принять участие в голосовании.

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-формате.

Российский лидер не в первые дистанционно участвует в голосовании. На выборах муниципальных депутатов Москвы в 2022 году он также воспользовался электронным способом голосования и назвал его надежным.

В видеообращении глава государства призвал россиян принять участие в выборах депутатов региональных заксобраний и руководителей органов местного самоуправления.

«Выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом. Направлять в органы власти людей, которым вы доверяете, которые будут представлять и отстаивать ваши интересы», — заявил Путин в видеообращении.

Президент отметил, что избирательные процедуры выстроены очень удобно: для граждан организованы трехдневное голосование на участках и возможность отдать свой голос дистанционно. При этом все больше избирателей с каждым годом доверяют именно электронному голосованию, отметил Путин.

Позднее в этот день глава государства планирует обратиться к жителям столицы с поздравлением в честь Дня города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах столичного градоначальника.

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