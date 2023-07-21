Украинские СМИ сообщили о пожаре в центральном парке Киева

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 93 0

По словам источника, столицу Украину накрыло сильное задымление.

Украинские СМИ сообщили о пожаре в центральном парке Киева

Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine

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Киевский парк «Гидропарк» охвачен пламенем, сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о сильном пожаре в киевском «Гидропарке», — пишет СМИ в Telegram-канале.

По фотографиями видно, что столицу Украины накрыло сильное задымление, однако очаг возгорания на кадры не попал. Это место находится на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.

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