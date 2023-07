Украинские СМИ сообщили о пожаре в центральном парке Киева 21 июл, 10:36 | Алиса Сахарова Новости Украины 93 93

По словам источника, столицу Украину накрыло сильное задымление.

Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine

Киевский парк «Гидропарк» охвачен пламенем, сообщает украинское издание Klymenko Time. «Сообщают о сильном пожаре в киевском «Гидропарке», — пишет СМИ в Telegram-канале. По фотографиями видно, что столицу Украины накрыло сильное задымление, однако очаг возгорания на кадры не попал. Это место находится на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Окружены огнем: семью оленеводов эвакуировали на вертолете в Якутии В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну. Ранее 5-tv.ru писал, что в Николаеве уничтожено расположение ВСУ и иностранных наемников.