Эвтаназия или убийство? В Бельгии врачам пришлось «додушить» женщину подушкой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 542 0

Врачи в Бельгии задушили пациентку подушкой после неудачной эвтаназии

Эвтаназия или убийство? В Бельгии врачам пришлось «додушить» женщину подушкой

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Пациентка страдала от невыносимых болей и приняла решение прекратить свои мучения законным в стране способом. Но что-то пошло не по плану.

В Бельгии произошел громкий скандал — врачи после неудачной эвтаназии могли умертвить пациентку подушкой. Подозрения пали на медиков после осмотра мертвого тела судмедэкспертами, пишет KP.RU.

Инцидент произошел годом ранее. 36-летняя Алексина Ваттье, которой диагностировали терминальную стадию рака, страдала от невыносимых болей. Женщина решила обратиться к медикам за помощью и избавлением от страданий, ведь в стране разрешен добровольный уход из жизни при помощи эвтаназии.

Процедура была проведена прямо дома у больной. Бригада из врача и двух медсестер приехала на место, однако захватила собой недостаточное количество препарата. Смерть никак не наступала, и они, предположительно, нашли выход из ситуации, применив обычную подушку.

Судмедэксперты во время последующего осмотра зафиксировали на теле следы насильственной смерти, а именно удушья, и сообщили об этом в полицию. После начала расследования семья Ватте написала заявление на медперсонал, обвинив их в убийстве.

Расследование дела уже завершено. А его материалы переданы в суд Льежа. Инстанция должна определить степень вины подозреваемых и вынести приговор.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБУ в 2015 году создала управление для убийств неугодных лиц.

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