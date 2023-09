Пассажиров рейса Air China эвакуировали из-за ЧП на борту

У самолета авиакомпании Air China произошли проблемы с левым двигателем. В этой части воздушного судна случилось возгорание. Но борт смог приземлиться в Сингапуре. И пассажиры рейса 403 были эвакуированы.

Кадры происшествия распространились в социальной сети X (прим.ред. — бывшая Twitter).

Pratt& Whitney engine on fire, Air China flight evacuated on Singapore runway.



CA403 TFU-SIN squawking 7700 shortly before landing at Singapore due to PW1100G engine fire. Heavy smoke in cabin, crew evacuated the plane on runway.



The aircraft is a 4-year old A320neo B-305J. pic.twitter.com/CHBTPt8Du2