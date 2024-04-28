Больше не союзники? Почему Польша не получит американское ядерное оружие

Но США продолжают испытывать российское терпение и красные линии.

Польша заявила, что готова разместить на своей территории ядерное оружие. От такой прыти Анджея Дуды немного оторопели даже его коллеги и премьер страны, Туск пригласил Дуду на тет-а-тет с обсуждением именного этого вопроса — а чего это ясновельможный пан решил потрясти булавой, причем чужой.

Скорее всего, это его личная инициатива, поскольку заявление это Дуда сделал в Нью-Йорке, во время почти недельной поездки по США и Канаде. Надышавшись, так сказать, воздухом свободы.

Понятно, что когда поляк говорит «союзники» и «ядерное оружие», речь идет об американских боеголовках.

Да, в ядерный клуб НАТО входят также Франция и Британия, но у них примерно по 250-300 бомб, как говорится, самим маловато будет. А вот американских боеголовок — много, и они официально лежат еще в пяти странах: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Казалось бы, зачем они еще и Польше? Чем ближе к границам потенциального врага, то есть России, тем выше шанс, что эти боеприпасы долетят до цели. Как раз тут все понятно с точки зрения прагматизма и военной логики, но есть одно «НО».

В основополагающем акте об отношениях между Россией и НАТО, который до сих определяет рамки поведения для сторон и красные линии, написано, что НАТО не размещает на территории новых членов альянса ядерное оружие.

Акт подписан в 1997-м году, Польшу взяли в 1999-м, получается она — тот самый новый член НАТО, кому нельзя «держать» ядерное оружие. И прибалтам, и новым скандинавским членам Альянса тоже — «нельзя».

В противном случае — весь комплекс договоренностей по Европе надо переписывать. В НАТО пока к такому не готовы и вслух инициативу Польши осуждают.

Но красные линии и наше терпение продолжают испытывать.

США тайно передали Украине самую дальнобойную версию ракет ATACMS, и их уже дважды ВСУ якобы применили — пишет The New York Times.

Новые боеголовки бьют на 300 километров, и потенциально под прицелом таких ракет, если мерить от линии соприкосновения, значительная часть центральной России, аж до Подмосковья. Но есть нюансы.

Если американская ракета упадет на признанную всем миром российскую территорию — это будет считаться агрессией со стороны НАТО. Со всеми вытекающими из нашей военной доктрины последствиями. И это знаете ли, останавливает. Те же ATACMS, но другой модели у ВСУ уже были, но ни одна дальше спорных, с точки зрения Америки, территорий не летала.

И — авиационные ракеты, те же Storm Shadow, тоже не летели туда, куда им запрещали. А значит, и новые дальнобойные ATACMS не для ударов по Подмосковью. Они, чтобы стрелять по тем же площадям, но с большего расстояния.

Потому что ближние подступы к линии соприкосновения уже фиксирует наша авиаразведка. Скорее всего, где-то на том берегу Днепра, будет создан прикрытый остатками ПВО район, откуда будут запускать эти новые подарки от дяди Сэма.

Хотя нет, это не подарки, это товар, который Зеленский оплачивает самой дорогой ценой — кровью своих собственных граждан, то, о чем мы говорили в самом начале программы, оружие в обмен на людей.

О то, что это новая единая политика всего блока НАТО говорит то, с каким воодушевлением ближайшие соседи Украины — Польша и Литва, вдруг решили помочь Киеву вернуть мигрантов-мужчин на родину.

Счет оплачен, мяса нужно много. Чем это чревато расскажет корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Символично — Конгресс США очередной пакет военной помощи Украине одобрил аккурат к дню рождения Гитлера. Через несколько дней Байден с улыбкой подписал закон.

Это больше 60 миллиардов долларов, треть из которых пойдет на пополнение военных запасов в самих штатах, еще 11 с лишним миллиардов — на туманную формулировку «текущие военные операции США в регионе», правительство Зеленского на собственные нужды напрямую получит восемь миллиардов долларов.