Назло властям США? Илон Маск оправился с необъявленным визитом в Китай

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 49 0

Reuters: Илон Маск прибыл с неожиданным визитом в Пекин

Назло властям США? Илон Маск оправился с необъявленным визитом в Китай

Фото: Reuters / Tingshu Wang

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Основатель компании Tesla намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отправился с неожиданным визитом в Китай, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Гендиректор Tesla Илон Маск полетел в Пекин в воскресенье с неожиданным визитом на второй по величине рынок для производителя электромобилей», — пишет агентство.

Изначально о планах Маска посетить Китай не сообщалось. Отмечается, что миллиардер прибыл на встречу с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Их темой обсуждения станет развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в Китае. Предприниматели должны договориться о разрешении на передачу собираемых в Китае данных за границу.

Цель — обучить алгоритмы автономному вождению быстрыми темпами.

Визит предпринимателя в Китай также совпадает с Пекинским автосалоном 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о нововведениях в соцсети X от Илона Маска.

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