«Защита отсутствует»: может ли гель-лак вызвать кровоизлияния под ногтями

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 080 0

Дерматолог Галлямова: от долгого ношения гель-лака может произойти кровоизлияние

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; Telegram / Дерматолог Юлия Галлямова / Vom7kP7G0_c4ZGNi

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Как может сказаться на здоровье маникюр с таким покрытием?

Коррекцию маникюра с покрытием гель-лак нужно делать регулярно и не допускать длительной носки! Увы, многие девушки пренебрегают этим правилом, и результат оказывается печальным. Недавно один из мастеров ногтевого сервиса рассказала шокирующую правду. Дело в том, что долгая носка гель-лака без коррекции может привести к кровоизлиянию в подногтевой области. Оно может появиться с течением времени на ногтевом ложе в виде мелких и крупных скоплений крови.

5-tv.ru решил поинтересоваться у дерматолога Юлии Галлямовой, действительно ли это так и какие еще проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за длительной носки гель-лака?

«Я считаю, что это беда. Гель-лак, как и наращивание волос, такая разовая процедура, которая нужна тогда, например, когда вы работаете в шоу и вы артист. И это необходимо. Но для ежедневного применения я категорически против», — высказала свою позицию врач.

Это связано с тем, что при нанесении гель-лака стирается верхний слов ногтевой пластины, «самый защитный становится беззащитным», утверждает Галлямова.

«Если под гель-лак попадет, например, микотическая инфекция, соответственно, разовьется онихомикоз (грибок ногтей — Прим. ред.), который, к сожалению, под гель-лаком не видно, но при снятии становится очевидным. <…> Это достаточно частый пациент у дерматолога», — объяснила специалист.

Борьба против такого вида покрытия обострилась также из-за того, что для закрепления покрытия используется ультрафиолетовая лампа, которая провоцирует дополнительный риск создания подногтевой меланомы (рака кожи — Прим. ред.). И такие публикации уже в научной литературе есть, говорит врач.

Эксперт отмечает, что это не говорит о том, что у каждого он будет, но риск увеличивается в зависимости от того, насколько сильно человек предрасположен к онкологии. Также от регулярного подпиливания ногтя утончается пластина. Из-за этого тоже могут произойти кровоизлияния.

«Защита ногтей отсутствует, поэтому малейшая травматизация приводит к кровоизлияниям», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасен вросший ноготь и как избежать этой проблемы.

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