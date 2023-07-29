Онихокриптоз — не просто косметический дефект, а недуг, требующий незамедлительной терапии.

Онихокриптоз или вросший ноготь — одна из наиболее распространенных проблем, с которой люди обращаются к подологам. Зачастую в уже запущенном состоянии, когда место врастания начинает болеть и воспаляться. Эксперты предупреждают: это не просто косметический дефект, его недостаточно прикрыть носком и закрытой обувью. Необходимо лечение, а после него — профилактика. Как рассказала подолог Анжелика Койнова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, большинство ее пациентов с онихокриптозом — подростки.

Ноготь, деформированный травмой или грибковым заболеванием, обычно врастает в дистальный или боковой валик пальца. Процесс может сопровождаться выраженным болевым синдромом (в зависимости от степени поражения), отеком, нагноением. Возникает недуг в силу ряда медицинских причин или анатомических особенностей строения стопы. Нередко онихокриптоз становится результатом неграмотного педикюра, ошибок в уходе или неправильного метода стрижки ногтей (безопасной считается квадратная форма ногтя).

«Плоскостопие, вальгусная стопа или вальгусное строение пальцев и другие анатомические особенности, травмы. Если ранее ногтевая пластина была повреждена, это может быть причиной ее неправильного роста и повреждения околоногтевого валика. Заболевания эндокринной системы людей, страдающих сахарным диабетом. Избыточный вес становится причиной излишнего давления на стопы и деформации ногтевой пластины», — продолжила эксперт.

Как отметила Анжелика Койнова, людям с перечисленными выше патологиями необходимо снимать чрезмерную нагрузку со стоп и пальцев, а также научиться правильно стричь ногти. Мастер-класс можно получить у подолога или мастера педикюра, если вы уверены в его квалификации. Еще один фактор риска — это неподходящая обувь.

«Для женщин актуальной проблемой является узкая классическая обувь, туфли с зауженным носком, а в последние годы трендом считается ношение кроссовок в теплое время года, что провоцирует избыточное потоотделение, развитие грибковых инфекций и не только», — добавила специалист.

Чтобы избежать неприятных последствий, а также серьезных вмешательств в случае сильного воспаления и присоединения инфекции, важно соблюдать простые правила ухода за ногами — им должно быть удобно, кожа должна дышать, нагрузка на стопу должна быть равномерной. Не носите неудобную обувь долго, на мероприятие в дополнение к лодочкам на шпильке захватите, например, свободные балетки. При покупке учитывайте ортопедические характеристики, материалы изготовления и анатомию ваших стоп.

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