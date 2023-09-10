«Огромный поток»: более 27 тысяч DDoS-атак совершено на систему ДЭГ

Система дистанционного электронного голосования подвергается регулярным «нападкам». Кто за этим стоит?

Уже более 27 тысяч DDoS-атак совершено на систему дистанционного электронного голосование (ДЭГ). Но все они успешно отражены. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в информационном центре ЦИК РФ.

«Огромный поток атаки идет на избирательную инфраструктуру, в том числе и на сайт Общественной палаты. За время проведения голосования отражено более 27 тысяч атак на веб-сервисы ДЭГ», — рассказал сопредседатель.

Он отметил, что такое большое число кибератак не может быть умыслом отдельно взятых хакеров. Скорее всего это спланированная акция стран Запада.

Григорьев заметил, что также атаке подвергается сайт госуслуг. Специалист обратил внимание на то, что на Украине находится много мошеннических центров. Возможно, это их инициатива.

Ранее 5-tv.ru писал, что более трех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах в стране.