Карчаа рассказал о важности текущих выборов в Энергодаре

В регионе впервые проходит всероссийский единый день голосования.

Выборы в Энергодаре Запорожской области — знаковое событие, сравнимое по важности с референдумом о вхождении региона в состав России в прошлом году. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сказать, что [эти выборы] просто важны — не сказать ничего. По сути, речь идет о полноценном формировании власти. Люди на референдуме проголосовали однозначно за вхождение в состав Российской Федерации. Это было исторически знаково. А сейчас речь идет тоже об истории, только немного другого формата. Речь идет о формировании легальной всенародно избранной представительной власти города Энергодара: местного совета депутатов и законодательного собрания», — подчеркнул Карчаа.

По его словам, референдум и выборы схожи по обстановке, однако в этот раз украинские боевики усилили активность, действуя, как террористы, и нанося удары по гражданским объектам. Поэтому в этот раз большинство людей решили голосовать дистанционно.

Первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев до этого заявил, что власти ожидают ажиотажа на выборах в заксобрание и муниципальные советы. Планируется, что избирательные участки в регионе посетит минимум две трети избирателей.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября. Впервые в них участвуют Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области рядом с избирательным участком нашли гранату.