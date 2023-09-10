В кустах рядом с избирательным участком в Херсонской области нашли гранату
Сотрудники оперативных служб обнаружили ее во время осмотра территорий и заблаговременно обезвредили.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Боевую гранату нашли на территории избирательного участка в населенном пункте Счастливцево в Херсонской области. Об инциденте рассказала председатель регионального избиркома Марина Захарова.
Инцидент произошел накануне, уточнила она. В рамках ежедневного осмотра, который проводят силы ФСБ, Росгвардии и МВД, удалось заблаговременно найти боеприпас и деактивировать.
«Взрывотехники ее (гранату) обезвредили», — рассказала Захарова.
Председатель избиркома поблагодарила ответственные органы за бдительную работу, благодаря которой удалось избежать жертв и пострадавших.
Диверсии на избирательных участках в пограничных регионах продолжаются уже несколько дней. Минувшей ночью из Запорожской области поступило сообщение о разрушении участка украинским беспилотником. В момент удара членов комиссии на месте не было, никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru писал, что МАГАТЭ заявило о ядерной угрозе на Запорожской АЭС.
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