Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Стоит ли главе Белого дома на это рассчитывать?

Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США Джо Байден завил, что надеется в скором времени встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

«Я надеюсь, что встречусь с председателем Си рано или поздно», — заявил он в ходе пресс-конференции в Ханое.

Также Байден сказал, что у Вашингтона нет задачи сдержать Пекин. Америка, по его словам, выступает за выстраивание предсказуемых отношений с КНР.

«Речь идет не о сдерживании Китая, а о создании устойчивой базы в Индо-Тихоокеанском регионе», — объяснил президент США.

Глава Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты не будут импортировать в Китай продукцию, которая может привести к созданию большего количества ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент США дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:41
Из-за взлома аккаунта создателя Ethereum пользователи потеряли почти 700 тысяч долларов
3:27
Фэшн-блогер Люси LovaLova высказалась о пластике: «У человека одна жизнь»
3:11
В России предложили сделать гибридным ОСАГО для такси
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
2:56
Станет отцом в пятый раз? Жену Сергея Жукова заподозрили в беременности
2:42
Джо Байден выразил надежду на встречу с Си Цзиньпином

Сейчас читают

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по детскому саду в Донецке
При крушении вертолета Robinson погиб предприниматель из Архангельской области
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России