Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

Американский лидер публично опозорился на саммите G20.

Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

Фото: www.globallookpress.com / Samuel Corum - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент США Джо Байден вновь публично оконфузился. На этот раз 80-летний американский лидер на саммите G20 не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра (Индии Нарендра. — Прим.ред.) Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — заявил Байден. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале GOP War Room.

Хозяин Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако и вторая попытка оказалась безуспешной.

«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — сказал Байден.

В это время саудовский принц, чтобы немного сгладить атмосферу, взял стакан и отпил немного воды.

Джо Байден в шутку заявил, что уже 600 лет занимается политикой

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден забыл подписать документ, ради которого приехал на ту же встречу в Мэн и произнес вдохновенную речь.

+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:26
Из-за провала контрнаступления ВСУ? Почему на самом деле Резникова отправили в отставку
6:12
Минобороны: ПВО уничтожила рядом с Крымом восемь украинских беспилотников
5:58
Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии
5:43
ВСУ случайно выдали секрет уязвимости немецких танков Leopard 2
5:40
Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало
5:29
Разбились на два лагеря: итоги первого дня саммита G20

Сейчас читают

Всех беспокоят усы: в соцсетях развернулись баталии из-за внешности Мити Фомина
Стало известно, от чего умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России