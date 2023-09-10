Байден дважды не смог верно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден вновь публично оконфузился. На этот раз 80-летний американский лидер на саммите G20 не смог правильно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

«Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра (Индии Нарендра. — Прим.ред.) Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», — заявил Байден. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале GOP War Room.

Хозяин Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако и вторая попытка оказалась безуспешной.

«Прошу прощения, Мухаммеда Салама», — сказал Байден.

В это время саудовский принц, чтобы немного сгладить атмосферу, взял стакан и отпил немного воды.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден забыл подписать документ, ради которого приехал на ту же встречу в Мэн и произнес вдохновенную речь.