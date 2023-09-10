При крушении вертолета Robinson погиб предприниматель из Архангельской области

Третьего пассажира потерпевшего крушение вертолета Robinson в Вологодской области нашли погибшим. Как стало известно 5-tv.ru, им оказался предприниматель Владимир Зарубин. Предварительно, мужчина приехал под Вологду из поселка Коноша Архангельской области, чтобы отдохнуть.

По сведениям источника, его тело было зажато среди обломков упавшей машины. Поиски бизнесмена осложняло то, что вертолет ушел под воду.

Двое других пассажиров Тахар Алтыев и Сергей Щелок с различными травмами доставлены в больницу. По данным СМИ, вертолет принадлежал последнему. Предварительно, именно он находился за штурвалом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Основная версия крушения — чрезмерное снижение вертолета над озером. Пилот не справился с управлением и машина задела воду.