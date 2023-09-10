СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 0

На борту воздушного судна находились три человека, двое из них доставлены в больницу.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Вологодской области

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Вологодской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«10 сентября 2023 года поступило сообщение о том, что в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. В результате происшествия двое граждан получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь, еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из причин происшествия следователи рассматривают чрезмерное снижение вертолета над водой. Сейчас на месте крушения проводятся следственные действия.

По информации 5-tv.ru, ЧП случилось около шести часов вечера. Именно в этом время на номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о падении вертолета в озеро Воже возле острова Спас в восьми километрах от берега. По предварительной информации, пилот вел машину слишком низко, в результате чего вертолет задел воду и упал в озеро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиров рейса Air China эвакуировали из-за ЧП на борту.

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