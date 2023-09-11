В России завершился Единый день голосования: итоги

Выборы стали самыми масштабными в стране за последние годы. Как все прошло?

В России подводят итоги Единого дня голосования. Он стал самым масштабным за последние годы. Выбирали глав регионов и депутатов законодательных собраний. На многих территориях впервые использовали дистанционное электронное голосование. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков внимательно следил за происходящим.

Единый день голосования прошел настолько штатно, что главам избирательных комиссий в регионах даже не о чем было рассказать во время телемостов с Москвой. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призналась, что не смогла вспомнить такой же спокойной и размеренной кампании.

Выборы одновременно проходили более чем в 80 субъектах. И почти везде — в течение трех дней. Только в пяти субъектах голосовали либо в течение одного дня или двух. В 21 регионе выбирали глав областей и республик. В остальных — депутатов разных уровней. В десять часов вечера по Москве в Калининграде закрылись последние избирательные участки.

«Во всех регионах подсчитывают голоса. Наблюдать за этим процессом в режиме реального времени можно на площадке Центризбиркома. Конечно, все внимание приковано к новым территориям, жители которых голосуют впервые. Там выбирали депутатов в региональные парламенты», — рассказывает журналист.

Первые результаты традиционно пришли с Дальнего Востока. Там победили все действующие главы регионов. Аналогичные результаты показала и Сибирь. Причем итогами довольны абсолютно все участники избирательных кампаний.

«Наша партия побеждает во всех кампаниях, в которых принимала участие с Дальнего Востока и до северо-запада. Мы везде формируем франции политического большинства», — рассказывает заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

«Уже по предварительным данным видно, что доверие к нашей партии выросло в разы. Если в 21-м году, когда мы прошли в Госдуму, мы были пятыми, то сейчас во многих регионах мы где-то четвертые, где-то третьи, а где-то даже претендуем на второе место», — говорит руководитель московского отделения партии «Новые люди» Анна Дробот.

«Наша партия уверенно показывает результаты во всех заксобраниях, наши кандидаты будут представлены во всех горсоветах, где проходили выборы. Мы видим, как хорошо идут кандидаты от ЛДПР на выборах в новых субъектах федерации», — рассказывает депутат Госдумы Станислав Наумов.

«В подавляющем большинстве регионов мы заняли достойные места от пяти до 12 процентов, еще идет подсчет голосов», — добавил сопредседатель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Геннадий Семигин.

Жители 24 регионов голосовали по «электронке». В том числе в столице. По предварительным данным, почти три миллиона триста тысяч человек приняли участие в выборах мэра Москвы.

Сергей Собянин с большим отрывом на первом месте. На втором — Леонид Зюганов. Кандидаты от ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России» набрали примерно одинаковое количество голосов. А электронная система снова показала свою надежность.

«По количеству DDoS-атак, которые обрушивались на наши сайты, интерес к выборам большой. Более 30 тысяч атак выдержали наши интернет-ресурсы. Выдержали. Запас прочности большой. Поэтому мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее по этому поводу», — сказала Памфилова.

Россияне побили рекорд 2021 года по использованию электронного голосования. Но многие предпочли прийти на избирательные участки и заполнить бюллетень.



