В Новороссийске вспыхнул пожар на склоне горы
Спасателям МЧС удалось остановить распространение огня.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Природный пожар охватил курортный Новороссийск. На склоне горы полыхала трава, из-за сильного ветра пламя распространялось стремительно и охватило площадь свыше одного гектара.
На тушение были брошены как местные спасатели, так и их коллеги из соседних районов — Геленджика и Анапы. Помощь оказали и добровольцы. Общими усилиями удалось остановить распространение огня.
Сейчас выясняют причины пожара. Не исключено, что это был поджог — случайный или умышленный.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Новосибирск обрушился град размером с яйцо.
Читайте также
94%
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?