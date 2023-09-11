В Новороссийске вспыхнул пожар на склоне горы

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Спасателям МЧС удалось остановить распространение огня.

В Новороссийске вспыхнул пожар на склоне горы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Природный пожар охватил курортный Новороссийск. На склоне горы полыхала трава, из-за сильного ветра пламя распространялось стремительно и охватило площадь свыше одного гектара.

На тушение были брошены как местные спасатели, так и их коллеги из соседних районов — Геленджика и Анапы. Помощь оказали и добровольцы. Общими усилиями удалось остановить распространение огня.

Сейчас выясняют причины пожара. Не исключено, что это был поджог — случайный или умышленный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Новосибирск обрушился град размером с яйцо.

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