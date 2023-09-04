На Новосибирск обрушился град размером с яйцо: побито много автомобилей
Местные жители спасали свои машины одеялами и коврами.
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В Новосибирске сильный град размером с яйцо побил автомобили. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Туча настигла город к 19:00 по местному времен (15:00 по московскому — Прим. ред.). Сначала начался дождь, который со временем усиливался и превратился в град. Ледяные осадки, в основном, имеют форму перепелиного яйца, однако некоторые градины достигают размеров куриного.
Автомобилисты выходили на улицы прямо под градом в попытке спасти автомобили, укрывали их коврами и одеялами, чтобы смягчить удары стихии, однако пострадало много машин. Некоторые отделались вмятинами и царапинами, а у некоторых выбиты стекла.
Непогода настигла жителей Новосибирска в час пик, поэтому многие машины встали на дорогах. Длился град не так долго, однако последствий после себя оставил много. Дороги и тротуары остались засыпаны ледяными «яйцами».
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