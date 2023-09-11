Умер режиссер Миодраг Новакович

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Алексей Панков
Алексей Панков 8 0

Кинодеятелю было 83 года.

Умер режиссер Миодраг Новакович

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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В возрасте 83-х лет скончался югославский и сербский режиссер и писатель Миодраг Новакович. Печальной новостью поделилось издание Telegraf.rs.

Что стало причиной смерти родившегося в 1940 году режиссера — не уточняется. В некрологе издания отмечается, что мужчину запомнят не только как писателя, у которого было чему поучиться, но и как эрудита, которого можно было слушать часами.

Значительную часть жизни Новакович проработал в Детской редакции радио «Белград». Кроме того, его знали как эксперта по Николе Тесле. Также он руководил киноклубом белградского Детского культурного центра, написал ряд книг и создал фестиваль «Кинопарада».

Среди его известных работ — «Белград на лобовом стекле», «Зима в Праге», «Пьяный корабль».

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