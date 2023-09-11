Есть жертвы: авиашоу обернулось трагедией в Венгрии
Двое пилотов погибли при крушении самолета в Венгрии
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Schmidt; 5-tv.ru
Шансов выжить у пилотов не было.
Авиашоу обернулось трагедией в Венгрии. Во время выполнения трюка самолет потерял скорость и разбился на глазах у зрителей.
Оба пилота погибли — шансов выжить у них не было: самолет взорвался, упав на припаркованный семейный автомобиль. Четверо зрителей получили ранения, среди пострадавших — двое детей.
По основной версии, причиной катастрофы стала ошибка пилота, который не набрал достаточную скорость для выполнения опасного маневра.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США во время авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился истребитель МиГ-23. Самолет потерпел крушение рядом с жилым комплексом в районе озера Бельвиль.
На борту находились двое пилотов, они успели катапультироваться, но упали в водоем. Спасатели достали их из воды.
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