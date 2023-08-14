В США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом во время авиашоу

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Пилоты успели катапультироваться.

В США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом во время авиашоу

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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В США во время авиашоу «Гром над Мичиганом» разбился истребитель МиГ-23. Об этом сообщает телеканал FOX 2 Detroit.

Самолет потерпел крушение рядом с жилым комплексом в районе озера Бельвиль. На борту находились двое пилотов, они успели катапультироваться, но упали в водоем. Спасатели достали их из воды. В каком они состоянии — не сообщается.

Как сообщает Telegram-канал Police Frequency, сам самолет рухнул на жилой дом. Издалека был виден густой столб черного дыма. Сведений о погибших и других пострадавших нет.

Что стало причиной крушения — пока неизвестно. Однако по распространившимся в Сети кадрам можно сказать, что взрыв на борту истребителя произошел в воздухе.

Момент крушения Су-30 под Калининградом попал на видео

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время учебно-тренировочного полета в Калининградской области разбился российский истребитель Су-30. По поступившей информации, причиной трагедии могла стать техническая неисправность. Экипаж боевой машины спастись не удалось. Пострадавших и разрушений на земле нет.

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