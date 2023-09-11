Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы

Поддержка избирателей была колоссальной — более 76%!
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин вновь одержал победу на выборах главы субъекта. Об этом свидетельствуют данные участковой избирательной комиссии (УИК) по итогам подсчета всех 100% голосов.
Поддержка избирателей была колоссальной — 76,39%! Подсчет голосов после выборов в других регионах РФ еще продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Воробьев победил на выборах главы Подмосковья.
Читайте также
+11° 765 мм рт. ст.
94%
94%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
-0.28 104.89
-0.39
Нашли ошибку?