Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин вновь одержал победу на выборах главы субъекта. Об этом свидетельствуют данные участковой избирательной комиссии (УИК) по итогам подсчета всех 100% голосов.

Поддержка избирателей была колоссальной — 76,39%! Подсчет голосов после выборов в других регионах РФ еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Воробьев победил на выборах главы Подмосковья.