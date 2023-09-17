🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 сентября, на растущей Луне смело беритесь за новые проекты. При этом не забудьте о духовности и внутренней силе. Восстановиться помогут теплые отношения с близкими людьми.

♈ Овны

Все, что вам нужно, и все, что вы хотите, найдет вас именно в тот момент, для которого это предназначено. Нет необходимости заниматься энергичной игрой в перетягивание каната. Нет необходимости повторять историю трагедии и убеждать себя, что дальше все пойдет под откос. Вместо этого вы хотите дать себе шанс поверить в невозможное и довериться Вселенной, которая встретит вас там. Мантра «Не гонись, а тянись» поможет вам оставаться в энергии чудес.

Космический совет: не гонитесь ни за чем.

♉ Тельцы

Самокритичность вам не поможет. Когда вы смотрите назад, вы должны быть благодарны жизни за взлеты и падения. Превратив свои раны в ценный опыт, вы сможете достичь того, что когда-то считали невозможным. Отбросьте свои предубеждения и сделайте этот большой шаг. Вы скоро оглянетесь на этот день, как на поворотный момент.

Космический совет: не упустите редкую возможность.

♊ Близнецы

Жизнь дана вам для того, чтобы прожить ее ярко. Вылезайте из своего кокона, займитесь развитием, но не слишком зацикливайтесь на выполнении «домашней работы».

Космический совет: пришло время пробудиться силе.

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♋ Раки

Не бойтесь говорить правду. Не бойтесь стеснять близких, если вам реально нужна их помощь. Друзья для того и нужны, чтобы прийти на выручку в трудную минуту. Знайте, что те, кто ценит ваше присутствие в своей жизни, поймут ваше состояние, каким бы оно ни было.

Космический совет: не бойтесь называть вещи своими именами.

♌ Львы

Вам может казаться, что вы едете бесконечно, не зная, куда вас ведет дорога. Но это далеко не так, Лео. Новолуние приносит с собой напоминание о том, что вы находитесь в эпицентре быстрых перемен, и желаемое место назначения уже совсем близко к вам. Итак, войдите в энергетическое поле чудес, продолжая работать. Что-то подсказывает, что скоро вы доберетесь до вершины.

Космический совет: пункт назначения находится за углом от вас.

♍ Девы

Зачастую нужно отойти в сторону, уступить, а не сражаться. Порой важно избежать конфликта, а не развить его. Трудно понять, что делать, в момент, когда переполняют эмоции. Если чувствуете это, берите паузу и анализируйте происходящее.

Космический совет: позволяйте побеждать другим людям.

♎ Весы

Отпустите натянутую струну. Есть огромная разница между тем, чего вы хотите, и тем, чего хотят для вас. Все идет не так, как вы себе представляете, но по какой-то причине. Вы сделали свое дело, а теперь пришло время понаблюдать, как это все работает.

Космический совет: события готовят для вас скрытый урок.

♏ Скорпионы

Чувство усталости становится перманентным. Не говоря уже об ощущении, будто пункт назначения становится все дальше и дальше от вас. Но это далеко от истины, Скорпионы. Вы там, где должны быть, на верном пути.

Космический совет: Вселенная наградит вас за испытания.

♐ Стрельцы

Полная рассеянность и растерянность. Это не может не сказываться на делах и отношениях с людьми. Но никто не поможет вас исправить ситуацию кроме вас самих. Подружитесь со своим характером, примите внешность, объективно оцените навыки, преимущества, слабости.

Космический совет: пришло время заняться самоанализом.

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♑ Козероги

Прошлое сбрасывало на вас одну бомбу правды за другой. Вы теперь очень хорошо понимаете происходящее, но деморализованы. Не пытайтесь добиться от себя чего-то большего, отставьте в сторону излишний перфекционизм и позвольте себе немного полениться.

Космический совет: отпустите свою привязанность.

♒ Водолеи

Это был долгий и одинокий путь. Вы теряли в любви больше раз, чем можете сосчитать, и вы все еще скорбите о том, через что вам пришлось пронести через свое сердце. Итак, уделите время для процесса заживления. Подарите себе любовь, заботу и привязанность, которых вы желаете от других людей.

Космический совет: любите и будьте любимы.

♊ Рыбы

Вы просили Вселенную о возможностях, и они перед вами. Но вы легко можете упустить нить, не заметив ее. Внесите свой вклад в происходящее. Если вы каждый день будете делать один маленький шаг в направлении своей мечты, то спустя время она окажется у вас в руках.

Космический совет: проявите себя максимально активно.

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