«Стойкий защитник»: НАТО планирует провести крупнейшие военные учения

Известно, что в них будет задействована Швеция — страна, заявка которой на вступление в Альянс не одобрена.

Страны — члены НАТО планируют провести крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» (Steadfast Defender). Об этом пишет газета Financial Times.

Уточняется, что мероприятия могут состояться в следующем году при участии более 40 тысяч военнослужащих. Так, ожидается, что учения пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии, предположительно, весной.

При этом известно, что в учениях может быть задействована и Швеция, заявка которой на вступление в НАТО не одобрена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО начинает серию учений вблизи российских границ. На территории Эстонии и Латвии развернутся маневры «Северные берега», для участия в которых из США уже пришел громоздкий десантный корабль-док Mesa Verde.