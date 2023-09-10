НАТО начинает серию учений вблизи российских границ

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США намерены в том числе провести совместные учения с Арменией. Сигнал Москве?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Pei; 5-tv.ru

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НАТО начинает серию учений вблизи российских границ. На территории Эстонии и Латвии развернутся маневры «Северные берега», для участия в которых из США уже пришел громоздкий десантный корабль-док Mesa Verde. На нем помимо прочего размещены футуристические, но неповоротливые конвертопланы. Сценарий, как заявлено, оборонительный. На случай, если Россия «нападет» на одну из стран альянса.

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Но эксперты уверены — истинная цель отработка схемы по блокированию Финского залива и высадке десанта в Калиниградской области, что в общем-то не сильно и скрывается.

Одновременно на Черном море в Румынии стартуют другие учения — «Си Бриз». Это, скажем так, традиционные их маневры. Они проводятся с 1997 года. И каждый раз за их участниками Россия пристально следит.

Два года назад британский эсминец Defender якобы по ошибке вошел в наши территориальные воды. По его курсу был открыт предупредительный огонь. Провокации во время учений или под их прикрытием более чем возможны.

И наконец, откуда не ждали — американские солдаты высадятся в Армении. Скромный десант, всего 85 морпехов, отработают действия миротворцев. Но понятно, что это сигнал Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВВС США хотят использовать финский аэропорт Рованиеми.

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