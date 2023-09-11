В Москве женщина отравилась арбузом и скончалась до приезда врачей

В Москве 47-летняя женщина скончалась после употребления покупного арбуза. Прибывшие медики спасти пациентку не смогли.

По информации источника 5-tv.ru, пострадавшая купила продукт рядом со станцией метро «Спортивная». Попробовав его, женщина сразу же почувствовала недомогание, но от помощи медиков отказалась. Мать женщины забила тревогу на следующий день, когда дочь практически начала терять сознание.

По информации источника, реанимационные действия не помогли. Врачи вынуждены были констатировать смерть. По официальному заключению, причиной гибели москвички стало отравление и последующая интоксикация.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно выбрать арбуз и какие плоды нужно покупать, чтобы избежать госпитализации.