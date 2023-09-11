Счет на минуты: как помочь человеку при анафилактическом шоке

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Рита Миронова
Рита Миронова 10 0

Терапевт Иванова: при анафилактическом шоке нужно прервать контакт с аллергеном

Счет на минуты: как помочь человеку при анафилактическом шоке

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

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При оказании первой медицинской помощи нужно следовать определенному алгоритму действий, от которого будет зависеть жизнь больного.

Чтобы помочь человеку при анафилактическом шоке, необходимо устранить контакт с аллергеном и контролировать состояние человека до приезда врачей. О том, как оказать первую помощь в таких ситуациях, NEWS.ru рассказала терапевт Виктория Иванова.

«Если аллерген попал внутривенно — скорость распространения острой реакции займет 30–60 секунд. Если аллергия на пищу — реакция появится через 15–90 минут», — пояснила эксперт.

В случае укуса насекомым нужно вынуть жало и приложить к месту лед. А если реакция вызвана аллергеном в пище, больной должен прополоскать рот и по возможности промыть желудок любым комфортным способом.

Далее нужно расстегнуть тесную одежду, открыть окно и перевернуть человека на левый бок, если его тошнит. Ноги при этом следует зафиксировать приподнятыми на 45 градусов.

Кроме того, если у пострадавшего отсутствует дыхание, ему поможет только укол адреналина или дексаметазона. Искусственное дыхание будет бессмысленным, так как отек гортани у человека будет запредельным.

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