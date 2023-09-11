«Не успели снять видео»: троих испанцев задержали на «Байконуре»

Молодые люди сказали, что они — обычные туристы. Чего на самом деле они хотели?

В минувшее воскресенье, 10 сентября, рядом с комплексом «Байконур» были задержаны трое граждан Испании. Как стало известно 5-tv.ru, разрешения на нахождение на территории режимного учреждения у иностранцев не было.

Молодые люди назвали себя туристами и признались, что собирались посетить монтажно-заправочный комплекс, чтобы увидеть «Буран», а также заявили, что не успели сделать фотографии и снять видео на территории комплекса.

За проникновение на охраняемый объект в отношении иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении, им грозит штраф до пяти тысяч рублей. Стоит отметить, что монтажно-заправочный комплекс, куда направлялись испанцы, выведен из эксплуатации и аварийном состоянии, однако также является частью режимной территории.

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