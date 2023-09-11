Европа в нокауте: Зеленский выдвинул союзникам ультиматум

|
Алина Крылова
Алина Крылова 298 0

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи

Европа в нокауте: Зеленский выдвинул союзникам ультиматум

Фото: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko

Читайте нас в: Дзен Новости

На территории ряда государств назревает бунт.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу проблемами с украинцами из-за сокращения помощи. Возмутительный ультиматум политический лидер озвучил в новом интервью для газеты The Economist.

С момента начала спецоперации сразу несколько стран Европы пообещали оказать Украине поддержку финансами, вооружением и другими ресурсами. Однако за последнее время ситуация приобрела неожиданный оборот: поставки оружия сократились, а некоторые официальные представители государств и вовсе заявили о своем разочаровании в политике Зеленского.

В беседе с иностранными журналистами президент вышел с сенсационным заявлением, в котором пригрозил: если Европа откажется от помощи его гражданам, многие мегаполисы вздрогнут от бунта украинцев.

«Свертывание западной помощи Украине приведет лишь к затягиванию войны. И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена.

Украинцы в целом вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут этой щедрости. Но это вряд ли будет хорошей историей», — отметил он.

Параллельно президент Украины подчеркнул, что снижение поддержки и финансовой помощи будет вполне объяснимо, поскольку в США грядут выборы президента, а они требуют инвестиций.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предоставит Украине военную помощь, несмотря на грядущие выборы нового лидера страны.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:24
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
14:19
«От него многое зависит»: глава ТПП Катырин оценил перспективы цифрового рубля
14:11
Счет на минуты: как помочь человеку при анафилактическом шоке
14:09
Найдется место? Песков оценил перспективы «врагов» быть снова принятыми в России
14:03
Ким Чен Ын приедет в Россию в ближайшие дни
14:02
Все восхищаются: Ольга Бузова назвала свою память феноменальной

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
Жертв может быть больше: новые детали таинственной смерти школьницы с Урала
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России