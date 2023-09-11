Европа в нокауте: Зеленский выдвинул союзникам ультиматум

На территории ряда государств назревает бунт.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу проблемами с украинцами из-за сокращения помощи. Возмутительный ультиматум политический лидер озвучил в новом интервью для газеты The Economist.

С момента начала спецоперации сразу несколько стран Европы пообещали оказать Украине поддержку финансами, вооружением и другими ресурсами. Однако за последнее время ситуация приобрела неожиданный оборот: поставки оружия сократились, а некоторые официальные представители государств и вовсе заявили о своем разочаровании в политике Зеленского.

В беседе с иностранными журналистами президент вышел с сенсационным заявлением, в котором пригрозил: если Европа откажется от помощи его гражданам, многие мегаполисы вздрогнут от бунта украинцев.

«Свертывание западной помощи Украине приведет лишь к затягиванию войны. И это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена.

Украинцы в целом вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут этой щедрости. Но это вряд ли будет хорошей историей», — отметил он.

Параллельно президент Украины подчеркнул, что снижение поддержки и финансовой помощи будет вполне объяснимо, поскольку в США грядут выборы президента, а они требуют инвестиций.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предоставит Украине военную помощь, несмотря на грядущие выборы нового лидера страны.