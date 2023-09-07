США предоставят Украине военную помощь на сумму 175 миллионов долларов

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 10 0

Блинкен заявил, что США выделяют Украине помощь в размере 1 миллиарда долларов

США предоставят Украине военную помощь на сумму 175 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Attila Husejnow

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон вновь спонсирует Киев. Что входит в этот пакет?

Пентагон вновь снабдит Украину опасным оружием. Вашингтон передаст Киеву пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов.

На сайте Министерства обороны Соединенных Штатов сообщили, что в Украину отправится вооружение для поддержки систем ПВО. Также среди «подарков» киевскому режиму числятся боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и средства навигации и связи.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее неотложных боевых потребностей и долгосрочных потребностей в области безопасности», — заявил Пентагон.

Известно, что прямиком из США Украине передадут 120-миллимитровые снаряды для танков Abrams. Сердечник такого боеприпаса сделан из обеденного урана.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США задумались о поставках оружия Украине на фоне 45-го транша.

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