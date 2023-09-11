Уголовное дело возбуждено после нападения подростка в школе Ростовской области
Известно, что несовершеннолетний орудовал ножом.
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
После нападения вооруженного подростка на собственную школу в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В СК уточнили, что дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за совершение покушения на убийство.
Об инциденте стало известно сегодня, 11 сентября. Несовершеннолетний злоумышленник напал на людей с ножом в школе, расположенной в хуторе Красный Десант, около 08:00 по местному времени.
Пострадали четыре человека. Среди них — три сотрудника учреждения и родственник одного из учеников. Все они получили ранения средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
Подростка удалось задержать. Им оказался 15-летний ученик. Известно, что он страдает психическим заболеванием. С ним продолжают работать специалисты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в СК назвали причину смерти москвички после употребления арбуза.
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