Уголовное дело возбуждено после нападения подростка в школе Ростовской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Известно, что несовершеннолетний орудовал ножом.

Уголовное дело возбуждено после нападения подростка в школе Ростовской области

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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После нападения вооруженного подростка на собственную школу в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В СК уточнили, что дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за совершение покушения на убийство.

Об инциденте стало известно сегодня, 11 сентября. Несовершеннолетний злоумышленник напал на людей с ножом в школе, расположенной в хуторе Красный Десант, около 08:00 по местному времени.

Пострадали четыре человека. Среди них — три сотрудника учреждения и родственник одного из учеников. Все они получили ранения средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Подростка удалось задержать. Им оказался 15-летний ученик. Известно, что он страдает психическим заболеванием. С ним продолжают работать специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК назвали причину смерти москвички после употребления арбуза.

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