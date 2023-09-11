«Так и не вышли»: пассажир рейса в Сочи раскрыл детали экстренной посадки

Пилотам потребовался час, чтобы вернуть борт в аэропорт вылета.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности спустя час после полета. Деталями случившегося с РИА Новости поделился один из пассажиров рейса.

Вылетевший днем 11 сентября из международного аэропорта «Казань» борт должен был приземлиться в Сочи. Однако вместо итоговой точки назначения его развернули после того как он преодолел часть полета. Сначала пассажирам в качестве причины назвали техническую неисправность, а уже позже предпосылкой послужили погодные условия в пункте назначения.

«Мы вылетели из Казани по расписанию — в 11:05. Примерно в 11:25 бортпроводница объявила по громкой связи, что самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за метеоусловий в аэропорту Сочи», — сказал собеседник агентства.

Представителям авиакомпании потребовалось время, чтобы вернуть всем клиентам багаж. К народу сотрудники «Уральских авиалиний» «так и не вышли», добавил очевидец.

В аэропорту Казани факт спешного возвращения самолета подтвердили, но причину инцидента не назвали.

«Борт, вылетевший в 11:05 из международного аэропорта „Казань“ имени Габдуллы Тукая в Сочи, по техническим причинам совершил возврат на аэродром вылета. Посадка была выполнена в штатном режиме в 11:57», — сказал пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет с 78 пассажирами на борту повредил шасси при посадке в Новосибирске.