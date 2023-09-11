«Так и не вышли»: пассажир рейса в Сочи раскрыл детали экстренной посадки

|
Алина Крылова
Алина Крылова 60 0

Вылетевший из Казани в Сочи самолет вернулся из-за поломки

«Так и не вышли»: пассажир рейса в Сочи раскрыл детали экстренной посадки

Фото: www.globallookpress.com / Lex Rayton

Читайте нас в: Дзен Новости

Пилотам потребовался час, чтобы вернуть борт в аэропорт вылета.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Казани в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности спустя час после полета. Деталями случившегося с РИА Новости поделился один из пассажиров рейса.

Вылетевший днем 11 сентября из международного аэропорта «Казань» борт должен был приземлиться в Сочи. Однако вместо итоговой точки назначения его развернули после того как он преодолел часть полета. Сначала пассажирам в качестве причины назвали техническую неисправность, а уже позже предпосылкой послужили погодные условия в пункте назначения.

«Мы вылетели из Казани по расписанию — в 11:05. Примерно в 11:25 бортпроводница объявила по громкой связи, что самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за метеоусловий в аэропорту Сочи», — сказал собеседник агентства.

Представителям авиакомпании потребовалось время, чтобы вернуть всем клиентам багаж. К народу сотрудники «Уральских авиалиний» «так и не вышли», добавил очевидец.

В аэропорту Казани факт спешного возвращения самолета подтвердили, но причину инцидента не назвали.

«Борт, вылетевший в 11:05 из международного аэропорта „Казань“ имени Габдуллы Тукая в Сочи, по техническим причинам совершил возврат на аэродром вылета. Посадка была выполнена в штатном режиме в 11:57», — сказал пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет с 78 пассажирами на борту повредил шасси при посадке в Новосибирске.

 

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:58
Администратора «Кремлевской прачки» оставили под арестом на три месяца
15:56
Путин принял участие в церемонии имянаречения двух арктических танкеров
15:54
Российской делегации выдали визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН
15:50
Ему было 79 лет: в Шотландии умер «отец» овечки Долли
15:43
«Прежней уже не будет»: невестка раскрыла жуткие подробности состояния Светличной
15:41
«Встретиться один на один»: зачем Ким Чен Ын собирается в Россию

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«Друг» Сталина, предсказавший сильную Россию: загадка феномена Вольфа Мессинга
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Юта о плохой музыке: «Прежде чем начать ругаться, посмотри внутрь себя»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России