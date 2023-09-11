Душераздирающие кадры: в Казани дошкольник угодил в плен стиральной машины

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Алина Крылова
Алина Крылова 37 0

В Казани пятилетний мальчик застрял в стиральной машине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 5-tv.ru

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Вызволять ребенка пришлось спасателям.

В Казани пятилетний мальчик стал заложником стиральной машины. Спасать ребенка пришлось службе экстренного реагирования.

В понедельник по номеру спасателей позвонила мать мальчика. Дрожащим голосом женщина рассказала, что ее сын, играясь, залез в барабан, а выбраться оттуда уже не смог. Усилия родственников вытащить ребенка не помогли.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб справились с задачей на «отлично»: после того, как ребенка целым и невредимым достали на свободу, его передали дежурившим рядом врачам «скорой помощи». Сейчас дошкольник чувствует себя хорошо, он не пострадал.

На видео, опубликованном спасателями по региону в Telegram, видно, как мальчик кричит и просит прекратить вытаскивать его. После уговоров потерпеть ребенка удается извлечь.

Ранее 5-tv.ru писал, что петербурженка почти год проходила с зубным протезом, застрявшем в бронхах.

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