Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

Хирург удалил у нее скопления гноя в объеме около одного литра.

В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи НИИ имени Джанелидзе спасли пожилую пациентку, в бронхах которой застрял зубной протез. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

Несколько месяцев 60-летнюю женщину беспокоила тупая боль в области груди. Как оказалось, во время сна она вдохнула часть протеза. Пенсионерка даже не проснулась от этого и проходила с кусочком почти год.

Предмет из металла вызвал гнойное воспаление плевральной полости, а позже - образование свища, через которое инфекция начала распространяться по всему телу.

Хирург удалил скопления гноя в объеме около одного литра. Операционное вмешательство прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается в стационаре.

Ранее 5-tv.ru писал, что из сердца россиянина хирурги достали гигантский тромб.