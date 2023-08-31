Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

В Петербурге пенсионерка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Хирург удалил у нее скопления гноя в объеме около одного литра.

В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи НИИ имени Джанелидзе спасли пожилую пациентку, в бронхах которой застрял зубной протез. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в Telegram-канале.

Несколько месяцев 60-летнюю женщину беспокоила тупая боль в области груди. Как оказалось, во время сна она вдохнула часть протеза. Пенсионерка даже не проснулась от этого и проходила с кусочком почти год.

Предмет из металла вызвал гнойное воспаление плевральной полости, а позже - образование свища, через которое инфекция начала распространяться по всему телу.

Хирург удалил скопления гноя в объеме около одного литра. Операционное вмешательство прошло успешно, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается в стационаре.

Ранее 5-tv.ru писал, что из сердца россиянина хирурги достали гигантский тромб.

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