До следующего лета: Китай завершил сезон перевозок по Севморпути в Европу

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Василиса Власова
Василиса Власова 17 0

Стоимость доставленных в этом сезоне грузов составила около 795 миллионов долларов.

Китай завершил сезон перевозок по Севморпути в Европу

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

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Китай завершил сезон перевозок по Севморпути в Европу

Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по арктическому маршруту, значительная часть которого проходит по Северному морскому пути (СМП). Об этом 3 октября сообщил телеканал CCTV.

Ссылаясь на таможенное управление города Нинбо, телеканал уточнил, что маршрут является сезонным и возобновит работу следующим летом.

С начала года по новому регулярному маршруту было совершено восемь рейсов. Суда перевезли 7,76 тысяч стандартных контейнеров TEU. Общая стоимость доставленной продукции — 795 миллионов долларов. Ключевые категории грузов — электромобили, аккумуляторные батареи и системы накопления энергии.

В тот же день Financial Times сообщила: в сентябре судоходство по СМП вышло на уровень исторического максимума — 133 рейса за месяц, на 46% больше августовского показателя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская армия уничтожила судно, которое поставляло в Одессу грузы для ВСУ. Удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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