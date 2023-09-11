Во всем «виноват» тирамин: какие продукты усиливают мигрень

Врач Бойко: сыр, авокадо и красное вино влияют на приступы мигрени
Фото: www.globallookpress.com / Franziska Ritter
Что стоит исключить из рациона, если вы страдаете от головных болей?
Приступы мигрени могут усиливать некоторые продукты — например, авокадо и шоколад. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала заведующая неврологическим отделением № 2 Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России Ольга Бойко.
По словам специалиста, на приступы мигрени могут влиять продукты, которые содержат в своем составе такое вещество как тирамин. Он образуется при распаде некоторых белков в процессе старения продуктов.
Усиливать головные боли могут, например, шоколад, орехи, твердые сорта сыра, а также красное вино. Таким образом, врач рекомендует избегать этих продуктов при лечении мигреней.
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