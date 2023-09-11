«Нацистская сущность»: Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес ЕС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

Захарова: угрозы Зеленского в адрес ЕС доказывают его нацистскую сущность

«Нацистская сущность»: Захарова прокомментировала угрозы Зеленского в адрес ЕС

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office Of Ukraine

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Дипломат считает, что украинский лидер превратился для Запада в некий «Covid-23».

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что прекращение помощи Киеву увеличит риски начала бунтов с участием украинских беженцев в западных странах, демонстрируют его истинное лицо. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Зеленский для Запада — это Covid-23», — прокомментировала она.

Дипломат уверена, что продолжение сотрудничества ЕС с Киевом еще обернется «горем» для европейской стороны. Она также отметила, что люди еще со времен правления экс-президента Петра Порошенко бежали из страны, потому что не желали жить в подвалах и не хотели «зиговать Бандере».

Зеленский дал интервью изданию The Economist, в котором предостерег о начале восстаний «на заднем дворе» Запада после прекращений поставок киевскому режиму. Он отметил, что в Европе живут миллионы украинских беженцев и предсказать их реакцию на подобные решения просто невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США увидели предпосылки нового переворота на Украине.

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