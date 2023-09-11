Повторила судьбу Людки: куда исчезла звезда фильма «Любовь и голуби» Лисовская

Про своего первого мужчину знаменитость старалась не вспоминать. Как сложилась ее жизнь после болезненного разрыва?

Актриса Янина Лисовская была востребованной в России, однако решила уехать из страны после неудачного брака. В жизни она повторила судьбу своей героини из фильма «Любовь и голуби» — отношения с первым мужем для нее обернулись трагедией.

Еще в юности Лисовская влюбилась в коллегу Игоря Волкова. Их отношения развивались стремительно, и вскоре пара расписалась. Однако семья треснула по швам очень скоро, спустя каких-то два года. Сама Лисовская после вспоминала — это была не любовь.

«Наше сочетание оказалось гибельным», — приводит ее слова портал Teleprogramma.

Своего главного мужчину она встретила позже, во время гастролей в Германии в 1990 году. Актер Вольф Лист сумел вернуть ей веру в счастье, и она рванула за ним за границу. Правда, переехала она не сразу — жила на две страны в мучительных метаниях между работой и любовью. Ситуация разрешилась, когда ее взяли режиссером детских спектаклей в немецкий театр.

В 1998 году Лисовская подарила немцу дочь. Они назвали ее сказочно-красивым именем Василиса. Девочка решила пойти по стопам родителей и стала актрисой.

Янина так и осталась жить и работать в Германии, лишь изредка приезжая на Родину. Она признавалась, что за границей скучает только по одному — российскому кинематографу. Сейчас артистке 61 год, и она продолжает сниматься в немецких фильмах, играть на сцене, ставить спектакли и преподавать в театральных школах.

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