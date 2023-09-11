Песков заявил о зверствах Киева, которые потянут на трибунал

Преступления украинской стороны тщательно документируют российские следственные органы.

Зверства киевского режима потянут на международный трибунал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Киевский режим натворил много того, что потянет на международный трибунал, это однозначно. Его зверства хорошо известны, а те, что неизвестны, скоро раскроются в результате той напряженной работы, которую ведут наши следователи, в том числе дипломаты. Как, когда и что именно произойдет? Об этом, пожалуй, пока рано говорить», — сказал Песков.

Он отметил, что сейчас главное тщательно все документировать, сохранить для истории и предъявить нынешним поколениям, чтобы они четко понимали, с кем Россия имеет дело.

В июне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство объявило в розыск 150 украинских нацистов, которые подозреваются в совершении военных преступлений. По словам главы СК, за последние девять лет, в период с 2014 года, было возбуждено более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских нацистов в Донбассе. Фигурантами значатся порядка 710 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор украинскому боевику Виталию Прокопчуку, признанному виновным в совершении убийств мирных жителей Мариуполя.