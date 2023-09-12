«Мы приедем и выиграем»: олимпийская чемпионка Журова об участии теннисистов из РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Журова: Российские теннисисты поедут на Олимпиаду-2024 в индивидуальном порядке

«Мы приедем и выиграем»: олимпийская чемпионка Журова об участии теннисистов из РФ

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что нашим спортсменам необходимо поехать на Олимпиаду в Париже.

Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду-2024 в Париж, пусть и в индивидуальном порядке. Об этом сообщила депутат Государственной Думы (ГД РФ) Светлана Журова, по совместительству, олимпийская чемпионка в интервью с изданием KP.RU.

Она отметила, что командами, к сожалению, России сейчас никто выступать не даст. Западные страны будут до последнего сопротивляться тому, чтобы во Францию приехали наши спортсмены.

«Они добиваются, чтобы от нас никто не поехал, тем самым мы подыгрываем им. Как раз их будет больше возмущать и нервировать, что мы туда приедем. Да еще выиграем», — подытожила заслуженный мастер спорта России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Журова объяснила феномен Овечкина и Медведева.

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