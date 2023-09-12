Генпрокурор предложил ввести ответственность за неисполнение инвестпрограмм в энергетике

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Игорь Краснов в рамках ВЭФ затронул проблему, которую важно решить в ближайшее время.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

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Второй день работы Восточного экономического форума оказался не менее насыщенным, чем первый. Главное событие вторника — пленарное заседание с участием Владимира Путина. По словам Дмитрия Пескова, ожидается, что президент даст оценку развитию Дальневосточного региона по итогам последнего десятилетия, но будет говорить не только об этом. Также глава государства коснется международной повестки и других тем.

Ну а пока на ВЭФе параллельно идут сразу несколько сессий. Обсуждают роль гражданского общества в развитии региона, сохранение традиций коренных народов и технологический суверенитет России.

Кроме того, в рамках форума ввели в эксплуатацию первую очередь линии электропередачи Певек — Билибино. Она запитает энектроэнергией от плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» сразу несколько крупных горнодобывающих предприятий.

А генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, что делают надзорные органы по снижению административных барьеров для развития бизнеса на Дальнем Востоке и предложил ввести дополнительную ответственность для энергоснабжающих организаций, которые не исполняют своих обязательств.

«Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали. Мной поставлена задача о введении ответственности за нереализацию инвест программ в электрожнергетике если источник финанс деньги потребителей», — подчеркнул Краснов.

Невзирая на трудности, бизнес на Дальнем Востоке развивается очень активно, а отечественные предприниматели готовы предложить этому региону множество ноу-хау. От специальных дронов, способных доставлять грузы в самые отдаленные селения — до электронных ошейников для амурских тигров.

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