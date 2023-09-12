Пассажирский самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, срочно подал сигнал тревоги и начал смену курса. Этими данными делится сервис Flightradar.

Борт должен был выполнить посадку в аэропорту Омска, но резко поменял маршрут. После этого он подал сигнал тревоги и начал набирать высоту.

В данный момент авиасудно следует в сторону Новосибирска, причины случившегося пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в акватории Балтийского моря.