Стала известна предварительная причина экстренной посадки самолета Омск — Сочи

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 671 0

Причиной аварийной посадки борта Сочи — Омск стала неисправность гидросистемы

Стала известна предварительная причина экстренной посадки самолета Омск — Сочи

Фото: 5-tv.ru

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После сигнала тревоги борт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Что произошло?

Предварительной причиной аварийной посадки самолета Сочи — Омск стала неисправность гидросистемы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Борт совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Известно, что пилоты должны были посадить его в аэропорту Омска, но резко поменяли маршрут. После этого капитан воздушного судна подал сигнал тревоги, а самолет начал набирать высоту.

По словам источника, на рейсе «Уральских авиалиний» находится 159 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал в своем Telegram-канале, что все пассажиры самолета смогли эвакуироваться самостоятельно.

«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано», — рассказал глава региона.

На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси.

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