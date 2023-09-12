Стала известна предварительная причина экстренной посадки самолета Омск — Сочи
Причиной аварийной посадки борта Сочи — Омск стала неисправность гидросистемы
Фото: 5-tv.ru
После сигнала тревоги борт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Что произошло?
Предварительной причиной аварийной посадки самолета Сочи — Омск стала неисправность гидросистемы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Борт совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Известно, что пилоты должны были посадить его в аэропорту Омска, но резко поменяли маршрут. После этого капитан воздушного судна подал сигнал тревоги, а самолет начал набирать высоту.
По словам источника, на рейсе «Уральских авиалиний» находится 159 человек, из них 23 ребенка. По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал в своем Telegram-канале, что все пассажиры самолета смогли эвакуироваться самостоятельно.
«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием. Медицинская помощь никому не потребовалась, но дежурство врачей организовано», — рассказал глава региона.
На месте происшествия работают спасатели и оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новокузнецке пассажирский самолет при посадке в туман повредил шасси.
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