В район Каменки уже едут автобусы, которые перевезут людей в Новосибирск.

Пассажиры самолета Омск — Сочи, совершившего аварийную посадку под Новосибирском, ждут транспорт от спасателей, чтобы добраться до города. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть спасательные бригады и испуганных пассажиров воздушного судна.

Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 человек, из них 23 ребенка. Никто не пострадал.



5-tv.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже получил данные о произошедшем инциденте. В своем Telegram-канале он сообщил, что никто из пассажиров воздушного судна не пострадал, но в пункте временного размещения все равно дежурят врачи.

«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием», — отметил губернатор.

Из Омска для организации помощи уже вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное делу по факту произошедшего.

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