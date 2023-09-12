Испуганные пассажиры и МЧС: кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 541 0

Появились фото с места аварийной посадки самолета в Новосибирской области

Испуганные пассажиры и МЧС: кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск

Фото: 5-tv.ru

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В район Каменки уже едут автобусы, которые перевезут людей в Новосибирск.

Пассажиры самолета Омск — Сочи, совершившего аварийную посадку под Новосибирском, ждут транспорт от спасателей, чтобы добраться до города. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места происшествия, на которых можно увидеть спасательные бригады и испуганных пассажиров воздушного судна.

Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 человек, из них 23 ребенка. Никто не пострадал.


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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже получил данные о произошедшем инциденте. В своем Telegram-канале он сообщил, что никто из пассажиров воздушного судна не пострадал, но в пункте временного размещения все равно дежурят врачи.

«Пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения. Они обеспечены горячим питанием», — отметил губернатор.

Из Омска для организации помощи уже вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное делу по факту произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал количество погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае.

Испуганные пассажиры и МЧС: кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск

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