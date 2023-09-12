Второй день рождения: что стало с пассажирами аварийного рейса Сочи — Омск

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 38 0

Никому из пассажиров аварийного рейса Сочи — Омск не понадобилась помощь врачей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Испуганные люди все еще приходят в себя и не могут отвести глаз от самолета, едва не разрушившего их жизни.

Никто из пассажиров аварийного рейса Сочи — Омск не пострадал и не нуждается в медицинской помощи после посадки самолета. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий, на которых видно людей рядом с воздушным судном.

На видео можно увидеть, что часть пассажиров только недавно спустилась в поле. Остальная часть людей стоит недалеко от самолета и не может отвести от него глаз.

Как сообщил источник, все пассажиры чувствуют себя удовлетворительно. Медицинская помощь понадобилась только одному человеку — у него поднялось артериальное давление. Сейчас с ним тоже все в порядке.

Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Из Омска для организации помощи уже вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивную запись переговоров пилотов аварийного рейса Сочи — Омск.

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