«У нас гидравлика…»: эксклюзивная запись переговоров пилотов аварийного рейса Сочи — Омск

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 175 0

Появилась запись переговоров пилотов аварийного рейса Сочи — Омск

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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После сигнала тревоги борт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском.

Пилот самолета Сочи — Омск, совершившего аварийную посадку, своевременно сообщил о потере гидравлики. В распоряжении 5-tv.ru оказалась аудиозапись переговоров авиадиспетчера и пилота, который в буквальном смысле смог спасти жизни 159 пассажиров.

«У нас гидравлика… Потеря гидравлики. Зону ожидания выполним и далее подтвержу вам», — сообщил командир воздушного судна.

Как только был зафиксирован отказ гидравлической системы, пилот принял решение посадить самолет в Новосибирске.

Так, борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. На рейсе находились 159 человек, из них 23 ребенка.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пострадавших нет. Все пассажиры размещены в пункте временного размещения и ждут прибытия автобусов, которые доставят их из пшеничного поля в Новосибирск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск.

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