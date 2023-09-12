После сигнала тревоги борт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском.

Пилот самолета Сочи — Омск, совершившего аварийную посадку, своевременно сообщил о потере гидравлики. В распоряжении 5-tv.ru оказалась аудиозапись переговоров авиадиспетчера и пилота, который в буквальном смысле смог спасти жизни 159 пассажиров.

«У нас гидравлика… Потеря гидравлики. Зону ожидания выполним и далее подтвержу вам», — сообщил командир воздушного судна.

Как только был зафиксирован отказ гидравлической системы, пилот принял решение посадить самолет в Новосибирске.

Так, борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. На рейсе находились 159 человек, из них 23 ребенка.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пострадавших нет. Все пассажиры размещены в пункте временного размещения и ждут прибытия автобусов, которые доставят их из пшеничного поля в Новосибирск.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварийной посадки борта Сочи — Омск.