Казанский дрифтер не справился с управлением и покалечил девушек

Эфирная новость 19 0

Одной из молодых особ потребовалась срочная помощь медиков.

Казанский дрифтер не справился с управлением и покалечил девушек

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

Читайте нас в: Дзен Новости

В центре Казани лихач решил подрифтовать на пустой дороге, но не справился с управлением. Машину занесло, она пробила ограждение и вылетела на тротуар, где в этот момент находились люди.

Удар был такой силы, что часть забора застряла в стене дома, а капот машины оказался полностью смят. Сильнее всего пострадала девушка, которая ехала в этот момент по тротуару на велосипеде. Ее с многочисленными травмами госпитализировали на скорой помощи.

Также пострадали и две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Но в больницу они не поехали, помощь им оказали на месте. А вот виновник аварии вообще избежал каких-либо травм.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.51
-1.41 103.53
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Путин поручил IT-компаниям и властям поддержать киберспорт
10:13
В РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана
10:09
Рыдания детей, грохот, паника: опубликована запись из салона самолета в Омск в момент ЧП
10:01
Путин поручил расширить дальневосточную ипотеку под 2% для всех сотрудников ОПК
9:54
С 2024 года: в РСП прояснили тонкости введения налога на прибыль
9:43
Казанский дрифтер не справился с управлением и покалечил девушек

Сейчас читают

Розенбаум, Билан и не только: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса
«У нас гидравлика…»: эксклюзивная запись переговоров пилотов аварийного рейса Сочи — Омск
Стал известен соперник американского боксера, который хочет взять отчество в честь Путина
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России