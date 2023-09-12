Казанский дрифтер не справился с управлением и покалечил девушек

В центре Казани лихач решил подрифтовать на пустой дороге, но не справился с управлением. Машину занесло, она пробила ограждение и вылетела на тротуар, где в этот момент находились люди.

Удар был такой силы, что часть забора застряла в стене дома, а капот машины оказался полностью смят. Сильнее всего пострадала девушка, которая ехала в этот момент по тротуару на велосипеде. Ее с многочисленными травмами госпитализировали на скорой помощи.

Также пострадали и две девушки, которые находились в салоне автомобиля. Но в больницу они не поехали, помощь им оказали на месте. А вот виновник аварии вообще избежал каких-либо травм.