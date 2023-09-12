С 2024 года: в РСП прояснили тонкости введения налога на прибыль

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Алина Крылова
Алина Крылова 15 0

Президент РСП Шохин: малые и средние компании будут освобождены от налогов

С 2024 года: в РСП прояснили тонкости введения налога на прибыль

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Обсуждение нового закона заняло у правительства больше семи месяцев.

Президент российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин раскрыл нюансы нового закона, затрагивающего налоги на прибыль. На полях ВЭФ председатель организации подчеркнул, что разработка нового плана оказалась трудной, что сказалось на сроке принятия решений.

Последние семь месяцев в правительстве прорабатывали варианты реализации поправок. По словам Шохина, ведомство внесло две ключевые идеи, которые позволят упростить оплату налога для малого и среднего бизнеса. Согласно первому варианту, если налогоплательщик внесет обеспечительный платеж до 2024 года, налогоплательщик получит 50% скидку.

Вторая идея заключается в том, чтобы освободить от налога малые и средние компании, прибыль которых составляет менее 1 миллиарда рублей.

В качестве основы для расчета налогов будут браться доходы двух ковидных и двух постковидных лет. Уже на основе разницы прибыли по среднегодовым величинам бизнесменам будут выставляться соответствующие счета.

«Мы долго спорили, что станет базой для налога. Определиться было не просто», — подвел черту он.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что в России изменится порядок уплаты налогов.

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