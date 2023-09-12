Отец пилота, посадившего рейс в Омск, 34 года назад так же спас жизни пассажирам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 96 0

Командир аварийного рейса — потомственный летчик. Однако унаследовал он не только любовь к профессии.

Отец пилота, посадившего рейс в Омск, 34 года назад так же спас жизни пассажирам

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Пилот Сергей Белов, посадивший аварийный самолет в поле под Новосибирском, повторил подвиг своего отца, который 34 года назад так же спас жизни пассажирам. ЧП произошло в 1898 году в аэропорту Одессы.

Ту-154 совершал вылет, когда произошла несинхронная уборка закрылков. Судно пришлось экстренно посадить. Его командиром был Владимир Лацабидзе — отец сегодняшнего героя. Он развернул самолет и успешно посадил его в аэропорту Одессы. Тогда пострадавших также удалось избежать.

Сын Лацабидзе сегодня утром аварийно посадил Airbus A320, летевший из Сочи в Омск. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность гидросистемы. Источник 5-tv.ru рассказывал, что на борту находилось 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. О пострадавших не сообщалось, все смогли эвакуироваться с судна самостоятельно.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что командовал судном 32-летний Сергей Белов. Известно, что он потомственный летчик — пошел по стопам отца и деда. Вторым пилотом был Эдуард Семенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь пилота аварийного рейса Сочи — Омск гордится отцом.

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