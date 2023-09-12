«Папа — герой!» — дочь пилота аварийного рейса Сочи — Омск гордится отцом

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 35 0

Дочь пилота севшего под Новосибирском самолета заявила, что гордится отцом

«Папа — герой!» — дочь пилота аварийного рейса Сочи — Омск гордится отцом

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Мужчина смог экстренно посадить самолет и спасти жизнь 159 пассажирам.

Дочь пилота Эдуарда Семенова, экстренно посадившего самолет в Новосибирской области, заявила, что гордится отцом. Эмоциями она поделилась в своем личном блоге.

Так, утром девушку разбудил телефонный звонок, благодаря котором она и узнала о случившемся. Ее отец совместно со вторым пилотом самолета совершил экстренную посадку и спас жизни пассажирам.

«Все живы, пассажиры живы. Папа — герой!» — написала девушка.

5-tv.ru

Борт совершил экстренную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета.

На рейсе находились 159 пассажиров, никто из них не пострадал. Из Омска для организации помощи уже вылетел самолет со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивную запись переговоров пилотов аварийного рейса Сочи — Омск.

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